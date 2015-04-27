В Сумах отметят годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля в Сумах пройдут мероприятия по случаю 32-ой годовщины Чернобыльской катастрофы.

В 10:00 в сквер на ул. Горького состоится митинг-реквием и возложение цветов к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

В 12:00 - концертная программа «Чернобыль - боль души моей» (в областной филармонии).