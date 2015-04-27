В Сумах отметят годовщину Чернобыльской катастрофы

В 10:00 в сквер на ул. Горького состоится митинг-реквием и возложение цветов к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
В 12:00 - концертная программа «Чернобыль - боль души моей» (в областной филармонии).
Сегодня, 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, в Сумах почтили участников ликвидации последствий той...
Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак проанонсировал ряд интересных новаций, которые связаны с Чернобыльской зоной и ЧАЭС....
26 апреля в Сумах будут вспоминать о Чернобыльской катастрофе, которая произошла в 1986 году....
Накануне 30-й годовщины трагедии библиотекари филиала №1 провели очередное заседание женского клуба «Надвечір'я»....
К Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также к 29-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС...