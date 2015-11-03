В Сумах отремонтировали казарму 27-ой Сумской реактивной артбригады

На ремонт из городской казны направили в виде субвенции в 2016 году 400 тыс. грн, год спустя - еще 963 тыс. гривен. Казарма, которая рассчитана на 50 человек, станет домом на время несения срочной службы для военнослужащих роты батальона охраны. Здесь есть спальное помещение, туалет и душевые, комната для отдыха.
«Сотрудничество с городскими властями продолжается не один год, поэтому, это не первый совместный проект в направлении улучшения условий проживания и несения службы, реализованный с властью и громадой, но он самый большой по объемам. Таких помещений в Вооруженных Силах Украины мало. Мы начали с первого этажа и будем двигаться дальше, ведь у нас есть еще две роты», - отметил командир 27-ой Сумской отдельной реактивной артиллерийской Валерий Исмаилов.
Военные озвучили мэру Сум Александру Лысенко, который побывал на открытии, неотложные нужды военного соединения, решение которых требует содействии руководства города и общины. Среди таких выделили проведение ремонтных работ в штабе, для которого на последней сессии городского совета выделили из городского бюджета 420 тыс. грн на замену окон, а Минобороны пообещало предоставить мебель и современное оборудование, а также обустройство на заброшенной территории возле спорткомплекса «Олимп» стоянки для гражданских легковых автомобилей.
В ходе разговора сошлись на том, что военные сформулируют конкретные предложения по решению затронутых вопросов, с которыми выйдут к главе города и депутатам городского совета.
В рамках областного проекта «Молодой патриот» ученики заведений профтехобразования области приобретали военный опыт....
Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ирина Билык считает, что казарма, которую строят на средства городского бюджета для 27...
В расположении 27 Сумской реактивной артиллерийской бригады продолжаются работы по обустройству новой казармы для военнослужащих....
27-ая Сумская реактивная артиллерийская бригада приглашает на военную службу по контракту....
Анатолий Рассуждай вывел из горящего склада боевую машину 9П140....