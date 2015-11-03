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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:58236

В Сумах отремонтировали казарму 27-ой Сумской реактивной артбригады

Сегодня, 24 апреля, в Сумах открыли казарменное помещение 27-ой Сумской реактивной артиллерийской бригады, которое капитально отремонтировали на средства городского бюджета.

На ремонт из городской казны направили в виде субвенции в 2016 году 400 тыс. грн, год спустя - еще 963 тыс. гривен. Казарма, которая рассчитана на 50 человек, станет домом на время несения срочной службы для военнослужащих роты батальона охраны. Здесь есть спальное помещение, туалет и душевые, комната для отдыха.

«Сотрудничество с городскими властями продолжается не один год, поэтому, это не первый совместный проект в направлении улучшения условий проживания и несения службы, реализованный с властью и громадой, но он самый большой по объемам. Таких помещений в Вооруженных Силах Украины мало. Мы начали с первого этажа и будем двигаться дальше, ведь у нас есть еще две роты», - отметил командир 27-ой Сумской отдельной реактивной артиллерийской Валерий Исмаилов.

Военные озвучили мэру Сум Александру Лысенко, который побывал на открытии, неотложные нужды военного соединения, решение которых требует содействии руководства города и общины. Среди таких выделили проведение ремонтных работ в штабе, для которого на последней сессии городского совета выделили из городского бюджета 420 тыс. грн на замену окон, а Минобороны пообещало предоставить мебель и современное оборудование, а также обустройство на заброшенной территории возле спорткомплекса «Олимп» стоянки для гражданских легковых автомобилей.

В ходе разговора сошлись на том, что военные сформулируют конкретные предложения по решению затронутых вопросов, с которыми выйдут к главе города и депутатам городского совета.

Общество 27 Cумская реактивная артиллерийская бригада
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