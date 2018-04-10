Сумские спасатели побывали в детском саду

Поэтому спасатели отправляются в учебные заведения, где можно провести массовую профилактическую работу с соответствующей категорией населения.
В частности, 24 апреля работники Сумского городского отдела Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям посетили дошкольных учебных заведений № 39 «Теремок» по адресу: г. Сумы, ул. Металлургов, 17А. Специалисты Службы спасения разъяснили воспитанникам порядок действий при возникновении пожара, правила безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, при пользовании электрообогревательными приборами, о соблюдении мер безопасности на льду, алгоритм правильных действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Для лучшего усвоения предоставлено й информации участники мероприятия получили тематические памятки.
Работа с подрастающим поколением - один из приоритетов в деятельности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели, заботясь о безопасности детей, проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях и надеются, что беседы не останутся без внимания молодежи.
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