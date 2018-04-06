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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:19229

Сумские студенты взяли «серебро» чемпионата Украины по футзалу среди вузов

Сегодня, 24 апреля, в Харькове прошли финальные матчи чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

В матче за титул чемпиона встречались команда «ХНУ им. Каразина» и команда СумГУ.

Начало первого тайма прошло при доминировании харьковчан. Игроки же нашей команды не смогли сразу войти в ритм, заданный соперником. После пары пропущенных мячей, сумчане были вынуждены менять свои планы на игру. Игроки СумГУ перешли к атакующим действиям, однако команду хозяев было сегодня не остановить. Результатом первого тайма стали четыре сухих мяча в воротах СумГУ.

После перерыва игроки СумГУ добавили в атаке и смогли нанести несколько опасных ударов в створ ворот соперника, а после выхода 5-го полевого игрока - отыграть один мяч. Отличился Дмитрий Игумнов. Но игра без постоянного вратаря - риск. Харьковчане несколько раз перехватывали мяч и отправляли его в сторону ворот нашей команды и. Два таких удара привели к голам. В результате 6:1 (4:Innocent в пользу «ХНУ им. Каразина». Команда «СумГУ» становится серебряным призером чемпионата.

В матче за третье место команда «НУ «Львовская политехника» со счетом 2:1 (1:1) победила команду «ИФКФВ НУФВСУ» (Ивано-Франковск).

Спорт МФК СумДУ Футзал Чемпионат Украины по футзалу среди вузов
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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