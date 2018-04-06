За депутата горсовета, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, внесло залог третье лицо. Залог составлял более 140 тыс. грн.
Напомним: правоохранительные органы подозревают депутата в том, что он, пользуясь полномочиями в органе местного самоуправления, требовал от частного предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за продление срока аренды земельного участка. Депутат городского совета был задержан, и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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