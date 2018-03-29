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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:531540

В Сумах нашли доисторический забор

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Демонтировать остатки доисторического забора по улице Металлургов и поставить новый».

«По всей улице Металлургов, возможно, когда-то, в 1223 году ещё при бое на речке Калка стоял забор вдоль дороги, но сейчас от него остались ветхие ржавые остатки. При том, напротив остановки, показанной на рисунке (Металлургов, 24), отсутствие забора (точнее присутствие прорех) заставляет людей переходить дорогу, сразу выходя из общественного транспорта, и создавать аварийные ситуации, хотя, как можно заметить по изображению, пешеходный переход находится в 10 метрах. Сил наблюдать это зрелище (ржавые куски забора, принадлежавшие, скорее всего, ещё трипольцам, и бабушек, которые выходят из троллейбуса и перебегают дорогу, кидаясь под машины, больше нет», - пишет автор петиции Пигуль Павел Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 24 апреля 2018. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 24 апреля петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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