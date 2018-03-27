Как будут работать налоговики на праздники Главное управление ГФС в Сумской области доводит до сведения плательщиков, что с целью организации качественного выполнения органами ГФС возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного приема отчетности и предоставления административных услуг, центры обслуживания плательщиков Сумской области в праздничные и выходные дни работать по утвержденному режиму.

28 апреля - рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП до 13.00; 30 апреля - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 17.00; 5 мая - рабочий день по режиму работы соответствующему ГНИ / ОГНИ; 8 мая - согласно законодательству о труде рабочий день сокращен на один час; 29 апреля, 1, 9 мая - выходные дни.