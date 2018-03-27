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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30104

Как будут работать налоговики на праздники

Главное управление ГФС в Сумской области доводит до сведения плательщиков, что с целью организации качественного выполнения органами ГФС возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного приема отчетности и предоставления административных услуг, центры обслуживания плательщиков Сумской области в праздничные и выходные дни работать по утвержденному режиму.

28 апреля - рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП до 13.00;

30 апреля - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 17.00;

5 мая  - рабочий день по режиму работы соответствующему ГНИ / ОГНИ;

8 мая - согласно законодательству о труде рабочий день сокращен на один час;

29 апреля, 1, 9 мая - выходные дни.

Общество Налоги
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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