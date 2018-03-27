Как будут работать налоговики на праздники

28 апреля - рабочий день в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП до 13.00;
30 апреля - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости, с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 17.00;
5 мая - рабочий день по режиму работы соответствующему ГНИ / ОГНИ;
8 мая - согласно законодательству о труде рабочий день сокращен на один час;
29 апреля, 1, 9 мая - выходные дни.
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По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, в первом квартале текущего года в Сводный бюджет поступило 1 млрд...
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