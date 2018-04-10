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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5993

В Шостке полицейские поймали «подвального» вора

Злоумышленник сорвал замки в двух подвальных помещениях в многоэтажке и похитил оттуда электроинструменты, изделия из металла и тракторные запчасти на общую сумму более 5000 гривен.

В полицию с заявлениями о кражах обратились двое жителей одной из многоэтажек города. Пострадавшие рассказали правоохранителям, что неизвестный сорвал замки с их индивидуальных подвальных помещений и похитил оттуда ценные вещи.

«Принятыми розыскными мероприятиями полицейские установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 29 лет, уже имел ранее проблемы с законом. В содеянном он сознался. Похищенное он хранил в своем гараже. Правоохранители изъяли вещи и вернули владельцам».

В рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», полицейские продолжают проверять злоумышленника на причастность к другим имущественных преступлениям на территории города и района. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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