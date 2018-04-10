Сумские спасатели проверили «Атриум» Спасатели проинспектировали соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Атриум».

24 апреля во м. Сумы, сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, проинспектировали торгово-развлекательный центр "Атриум". Уже традиционной стала присутствие на данных мероприятиях представителей средств массовой информации, освещающих среди населения состояние соблюдения требования пожарной безопасности на таких объектах.

Спасателям продемонстрировали помещения центра, общая площадь которого составляет около 7,5 тыс. Кв. м. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осмотрели в каком состоянии находятся пути эвакуации, внутренние пожарные краны и огнетушители.

Персонал заведения рассказывал журналистам, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А для проверки их знаний был сымитирован условный пожар в игровой зоне на четвертом этаже. После срабатывания пожарной сигнализации проводилась эвакуация посетителей на улицу.

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звена газодымозащитной службы обследовали помещения торгового центра, однако люди не обнаружили. Основные усилия спасатели сосредоточили на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений. Также, отрабатывалось развертывание автолестницы, которая позволяет проводить доставку личного состава и проводить эвакуацию людей с верхних этажей.

Сегодняшнее отработки открыто продемонстрировало жителям и гостям Сумщины, как обеспечивается противопожарная защита в торгово-развлекательном центре и насколько осведомлен персонал по действиям во время пожара.