Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:24434

Сумские спасатели проверили «Атриум»

Спасатели проинспектировали соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Атриум».

24 апреля во м. Сумы, сотрудники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, проинспектировали торгово-развлекательный центр "Атриум". Уже традиционной стала присутствие на данных мероприятиях представителей средств массовой информации, освещающих среди населения состояние соблюдения требования пожарной безопасности на таких объектах.

Спасателям продемонстрировали помещения центра, общая площадь которого составляет около 7,5 тыс. Кв. м. Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осмотрели в каком состоянии находятся пути эвакуации, внутренние пожарные краны и огнетушители.

Персонал заведения рассказывал журналистам, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А для проверки их знаний был сымитирован условный пожар в игровой зоне на четвертом этаже. После срабатывания пожарной сигнализации проводилась эвакуация посетителей на улицу.

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения областного центра. Звена газодымозащитной службы обследовали помещения торгового центра, однако люди не обнаружили. Основные усилия спасатели сосредоточили на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений. Также, отрабатывалось развертывание автолестницы, которая позволяет проводить доставку личного состава и проводить эвакуацию людей с верхних этажей.

Сегодняшнее отработки открыто продемонстрировало жителям и гостям Сумщины, как обеспечивается противопожарная защита в торгово-развлекательном центре и насколько осведомлен персонал по действиям во время пожара.

Общество Атриум Пожарная безопасность Спасатели
view counter

По тематике

Сумские спасатели побывали в детском саду
Вчера 15:12

Сумские спасатели побывали в детском саду

Опасности современной жизни особую угрозу представляют для молодого поколения, которое еще не имеет достаточных знаний и жизненного опыта....

Вчера 14:26

Спасатели вытащили автомобиль из болота

На пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступил вызов о застрявшей в грязи машину....

23.04.2018 17:07

Сумские спасатели призывают не сжигать сухую растительность

Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров в природных экосистемах, которые наносят значительный ущерб окружающей среде и населению....

20.04.2018 15:52

На Сумщине прогнозируют высокий класс пожарной опасности

По прогнозам Укргидрометцентра, в период с 21 по 23 апреля, по всей территории Укрианы ожидается чрезвычайная пожарная опасность - наивысшего...

В СНАУ провели противопожарные учения
20.04.2018 13:17

В СНАУ провели противопожарные учения

В Сумском НАУ было проведено внеплановая противопожарная тренировка....

Новости

Важная помощь для людей с ограниченными возможностями ®
Вчера 18:12
Суд завершил рассмотрение дела в отношении мэра Сум
Вчера 17:57
На Сумщине задержали четырех человек, которые угнали фуру с 1067 телевизорами
Вчера 17:41
На Сумщине поймали серийных воров, специализировавшихся на электродвигателях
Вчера 17:10
«Агробизнес» оторвался от «Виктории»
Вчера 16:46
На Сумщине проверяют перевозчиков
Вчера 16:30
Сумские спасатели проверили «Атриум»
Вчера 16:24
Пограничники задержали гражданина Иордании за нарушение пограничного режима
Вчера 16:01
В Сумах нашли доисторический забор
Вчера 15:53
За депутата горсовета, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог
Вчера 15:41
Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов вошел в состав СумГУ
Вчера 15:24
За сутки на Сумщине уничтожено 4 боеприпаса времен войны, еще 4 – найдено
Вчера 15:20
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.