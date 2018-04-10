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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:46331

«Агробизнес» оторвался от «Виктории»

21 апреля сыграны матчи 9-го тура аматорского чемпионата Украины по футболу.

Чемпион Сумщины роменский «Агробизнес ТСК» в гостях праздновал минимальную победу над «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка) 0:1. Единсвтенный гол на счету Стецюка.

Матч другого представителя Сумщины николевской «Вкитории» с «Аванградом» с Черниговщины перенесен.

В других матчах ФК «Чернигов» проиграл землякам из «Єдності» (Плиски) 0:4, а «Факел» (Липовец) был сильне ФК «Рубикон-Вишневое» 4:1.

После этих матчей на счету роменчан 23 очка в 9 матчах, у «Виктории» осталось 20 очков и матч в запасе. «Факел» отстает на 3 очка, «Єдність» - на 5…

Спорт Агробизнес TSK Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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