«Агробизнес» оторвался от «Виктории»

Чемпион Сумщины роменский «Агробизнес ТСК» в гостях праздновал минимальную победу над «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка) 0:1. Единсвтенный гол на счету Стецюка.
Матч другого представителя Сумщины николевской «Вкитории» с «Аванградом» с Черниговщины перенесен.
В других матчах ФК «Чернигов» проиграл землякам из «Єдності» (Плиски) 0:4, а «Факел» (Липовец) был сильне ФК «Рубикон-Вишневое» 4:1.
После этих матчей на счету роменчан 23 очка в 9 матчах, у «Виктории» осталось 20 очков и матч в запасе. «Факел» отстает на 3 очка, «Єдність» - на 5…
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