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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:41474

На Сумщине задержали четырех человек, которые угнали фуру с 1067 телевизорами

По результатам спецоперации задержаны четыре человека, которые похитили фуру с 1067 телевизорами и 9 мониторами стоимостью 5,8 млн грн.

Прокуратурой Сумской области совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области при оперативном сопровождения сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины проведена спецоперация, в результате которой задержаны четыре человека, которые по предварительному сговору в декабре 2017 года угнали фуру с 1067 телевизорами и 9 мониторами.

Установлено, что житель г. Чернигов, который уже был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких корыстных преступлений, узнал о договоре купли-продажи, заключенном между российским производителем телевизоров торговой марки «LG» и двумя киевскими предприятиями. И уже с ноября 2017 года злоумышленник начал тщательно планировать похищение указанного имущества. Прежде всего, он привлек к противоправной деятельности еще трех человек. Далее арендовал у жителя Глуховского района гараж-бокс. Следующим шагом стало трудоустройство одного из сообщников водителем к предпринимателю-перевозчику.

27 декабря 2017 года водитель, управляя фурой, загруженной 1067 телевизорами и 9 мониторами торговой марки «LG», пересек государственную границу Украины на международном пункте пропуска «Бачевск» Глуховского района. Несмотря на договоренность с киевскими предприятиями, водитель доставил товар в арендованный накануне гараж в Глуховском районе.

В дальнейшем похищенное имущество участники преступной группы перегрузили в другие транспортные средства и доставили в г. Чернигов, где его реализовали. Стоимость похищенных телевизоров и мониторов составляет 5 млн 836 тыс. грн, автотранспорт оценен в 446 тыс. грн.

Сегодня, 24 апреля, проведено 28 обысков на территории Сумской, Черниговской, Киевской и Винницкой областей по месту жительства фигурантов, в их гаражах и в возможных местах нахождения похищенного имущества (склады и другие помещения). В ходе обысков изъята часть похищенных телевизоров, транспортные средства, документы, дымовые шашки, боеприпасы, а также 26 000 долларов США наличных.

Четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Досудебное расследование продолжается, задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Справка: задержанным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Кража
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