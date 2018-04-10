Важная помощь для людей с ограниченными возможностями ® Как правило, инвалидами не рождаются, а получают травмы в течении собственного существования. Причинами этому, могут быть самые разнообразные обстоятельства.

Так, одни крайне неудачно нырнули в реку или море и повредили позвоночник, вторые попали в аварию на своем автомобиле, а у третьих, в возрасте двадцати лет диагностировали рассеянный склероз и дали группу.

Радует одно, что в нынешнее время, появилось немало организаций, благотворительных фондов, специализированных магазинов, старающихся хоть как-то помочь, многочисленным людям с ограниченными возможностями.

Услуги и товары от магазина MEDTECHNIKA

К числу важных организаций, предоставляющих помощь больным людям, безусловно, стоит причислить и проверенный многими гражданам магазин МедТехника. В нем, а его отделения работают в большинстве крупных городов, областных центрах Украины, собраны высококвалифицированные сотрудники с медицинским образованием, готовые оказать информационную помощь всем своим посетителям.

По его названию, уже можно понять, что здесь, возможно встретить разнообразные изделия с механизмами медицинского назначения. Например, посетив страничку сайта магазина https://www.medtechnika.com.ua/wheelchairs/, вы сможете выбрать среди немалого ассортимента товаров, наиболее подходящую себе современную инвалидную коляску. Также, в большинстве отделений, каждый человек встретит широкий перечень продукции, в число которой, входят:

• бандажи, тест-полоски, глюкометры, компрессионный трикотаж; • ингаляторы, стетофонендоскопы, разнообразные виды грелок; • различная домашняя медтехника, увеличительная оптика, аппликаторы; • массажные столы, медицинские кровати, костыли, трости и многое прочее.

Как видно, а это, далеко не полный перечень продукции, представленной в этой сети магазинов, здесь можно найти и приобрести на самых приемлемых условиях разные товары, необходимые для людей с ограниченными возможностями и не только. Любое средство или изделие, обладает самым высоким уровнем качества и доступной стоимостью, поскольку владельцы магазина полностью осознают ответственность перед своими потребителями.

Подбираем инвалидную коляску

Проблема с самостоятельным передвижением, является одной из наиболее тяжелых недугов у людей с ограниченными возможностями. Для них, очень важна психологическая помощь и понимание окружающих, ведь без нее, такой категории людей, будет крайне непросто жить.

Помимо этого, значительно облегчит им существование и замечательная во всех отношениях инвалидная коляска с электроприводом, которую можно купить на самых выгодных условиях в магазинах МедТехника. Именно тут, вы встретите широчайший перечень подобной продукции, различающейся по своим техническим характеристикам, стоимости и прочим составляющим.

Среди существующего ассортимента модификаций, каждый встретит такие изделия:

1. Модели активного типа, с их помощью, возможно передвигаться самостоятельно, они могут выдерживать длительные максимальные нагрузки. 2. Санитарная коляска, обладает съемным судном, идеально подходит для посещения ванной или туалетной комнаты. 3. Спортивная модель, подойдет для тех, кому необходима более существенная физическая активность. Она, отличается своим высоким уровнем мобильности и устойчивости. 4. Детские модификации, имеют небольшие габариты и обычно изготавливаются под заказ, с учетом всех индивидуальных потребностей.

Многие могут увидеть, что в данном магазине, по-настоящему значительный ассортимент разнообразных моделей инвалидных колясок, медицинского оборудования, лечебных средств и прочих товаров, необходимых как людям с ограниченными возможностями, так и обычным гражданам. В последние годы, разные болезни стали донимать очень многих, но с ними можно бороться, благодаря таким организациям, как сеть магазинов MEDTECHNIKA.UA, работающей с успехом и в виртуальном пространстве.