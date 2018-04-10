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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41129

Фракция «Батькивщины» в горсовете лишилась двух «штыков»

Депутатов Сумского горсовета Валерия Заику и Ольгу Фирсову исключили из партии и фракции.

Об этом сегодня, 25 апреля, на заседании сессии Сумского горсовета заявил глава фракции ВО «Батькивщина» Василий Гончаров. По его словам, депутатов исключили за систематические нарушения партийной дисциплины, а также совершение неких позорных поступков.

На вопросы коллег, что за позорные поступки были совершены этими депутатами, ответов не было.

Исключенный из партии и фракции Валерий Заика сообщил, что он и дальше будет разоблачать случаи коррупции и дерибана земли в сумской власти, а также сравнил партию «Батькивщины» с Партией регионов.

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