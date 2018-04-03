Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16205

Сумские дзюдоисты неудачно выступили на кубке Европы

21-22 апреля в Телице (Чехия) прошли соревнования кадетского кубка Европы по дзюдо.

В турнире приняли участие трое представителей Сумщины.

Дальше всех прошел сумчанин Владислав Беседовский в весовой категории до 66 кг. В первом райнде он поборол бельгийца, а во втором проиграл венгерскому дзюдоисту.

Роменчанин Даниил Токарь (60 кг) в первом же раунде уступил россиянину.

Сумчанка Валерия Ващенко начинала турнир со второго раунде, но сразу же проиграла сербской спортсменке.

А вот уроженец Ромен Антон Клейнос (55 кг), выступающий теперь за Киев, занял высокое пятое место, проиграв в схватке за «бронзу» днепровцу Олегу Вердыбе.

Всего украинцы завоевали два третьих места. Еще одну бронзовую медаль взял днепровец Артем Бубырь.

Спорт Дзюдо
view counter

По тематике

В Сумах пройдет «Кубок Победы»
23.04.2018 08:09

В Сумах пройдет «Кубок Победы»

25 апреля Сумы примут традиционный турнир «Кубок Победы» по дзюдо....

Сумская студентка взяла серебро в Турции
10.04.2018 10:44

Сумская студентка взяла серебро в Турции

8 апреля прошел в Анталии (Турция) Гран При по дзюдо....

Сумской дзюдоист стал чемпионом Украины
09.04.2018 16:00

Сумской дзюдоист стал чемпионом Украины

5-6 апреля в Луцке проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года....

03.04.2018 14:24

Сумские ветераны отличились на чемпионате Украины по дзюдо

31 марта в Днепре определились победители и призеры Открытого Чемпионата Украины по дзюдо среди ветеранов....

Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо
03.04.2018 12:46

Анастасия Турчин - опять с серебром Гран-при по дзюдо

Аспирантка СумГУ Анастасия Турчин в весе до 78 кг завоевала серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси (Грузия)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.