Сумские дзюдоисты неудачно выступили на кубке Европы

В турнире приняли участие трое представителей Сумщины.
Дальше всех прошел сумчанин Владислав Беседовский в весовой категории до 66 кг. В первом райнде он поборол бельгийца, а во втором проиграл венгерскому дзюдоисту.
Роменчанин Даниил Токарь (60 кг) в первом же раунде уступил россиянину.
Сумчанка Валерия Ващенко начинала турнир со второго раунде, но сразу же проиграла сербской спортсменке.
А вот уроженец Ромен Антон Клейнос (55 кг), выступающий теперь за Киев, занял высокое пятое место, проиграв в схватке за «бронзу» днепровцу Олегу Вердыбе.
Всего украинцы завоевали два третьих места. Еще одну бронзовую медаль взял днепровец Артем Бубырь.
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