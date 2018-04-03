Сумские дзюдоисты неудачно выступили на кубке Европы 21-22 апреля в Телице (Чехия) прошли соревнования кадетского кубка Европы по дзюдо.

В турнире приняли участие трое представителей Сумщины.

Дальше всех прошел сумчанин Владислав Беседовский в весовой категории до 66 кг. В первом райнде он поборол бельгийца, а во втором проиграл венгерскому дзюдоисту.

Роменчанин Даниил Токарь (60 кг) в первом же раунде уступил россиянину.

Сумчанка Валерия Ващенко начинала турнир со второго раунде, но сразу же проиграла сербской спортсменке.

А вот уроженец Ромен Антон Клейнос (55 кг), выступающий теперь за Киев, занял высокое пятое место, проиграв в схватке за «бронзу» днепровцу Олегу Вердыбе.

Всего украинцы завоевали два третьих места. Еще одну бронзовую медаль взял днепровец Артем Бубырь.