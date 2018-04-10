В Краснополье спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности 24 апреля в 16:43 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности в пгт Краснополье.

На место происшествия было направлено отделение 11-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит сухая трава на открытой территории. Площадь, охваченная огнем, составила до 0,5 га. В 16:58 пожар был локализован, а в 17:50 ликвидирован.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.

Спасатели призывают жителей и гостей Сумщины соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.