Теннисная академия проводит набор детей

Приглашаем всех желающих от 5 до 8 лет. 1 мая с 10.00 до 12.00, 2 мая с 15.00 до 17.00. Ждём вас на кортах в городском парке им. Кожедуба, написал в Фейсбуке директор КУ «МСК «Теннисная академия».
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11 марта в Сумах «Теннисная академия» принимала в рамках третьего тура второго этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в...
20-22 декабря в Сумах проходили игры второго тура клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди команд Суперлиги....
14 декабря в Сумах проходили игры командного зачета кубка Украины по настольному теннису....