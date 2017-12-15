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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39205

Теннисная академия проводит набор детей

1-2 мая пройдет набор детей в «Теннисную академию».

Приглашаем всех желающих от 5 до 8 лет. 1 мая с 10.00 до 12.00, 2 мая с 15.00 до 17.00. Ждём вас на кортах в городском парке им. Кожедуба, написал в Фейсбуке директор КУ «МСК «Теннисная академия».

Спорт Теннис Теннисная академия
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02.04.2018 14:51

Сумские теннисисты догнали полтавчан в Суперлиге

1 апреля прошел матч 4-го тура финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин....

Сумская теннисистка отличилась в Харькове
30.03.2018 11:50

Сумская теннисистка отличилась в Харькове

26-31 марта в Харькове проходил теннисный турнир «Кубок ХТЗ» 1 категория ФТУ U-14....

13.03.2018 12:40

Сумчане вышли в лидеры теннисной Суперлиги (+видео)

11 марта в Сумах «Теннисная академия» принимала в рамках третьего тура второго этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в...

23.12.2017 14:10

«Теннисная академия» поборется за медали Суперлиги

20-22 декабря в Сумах проходили игры второго тура клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди команд Суперлиги....

15.12.2017 12:01

«Теннисная академия» выиграла «серебро» кубка Украины

14 декабря в Сумах проходили игры командного зачета кубка Украины по настольному теннису....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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