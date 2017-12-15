Теннисная академия проводит набор детей 1-2 мая пройдет набор детей в «Теннисную академию».

Приглашаем всех желающих от 5 до 8 лет. 1 мая с 10.00 до 12.00, 2 мая с 15.00 до 17.00. Ждём вас на кортах в городском парке им. Кожедуба, написал в Фейсбуке директор КУ «МСК «Теннисная академия».