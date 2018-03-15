Сумчане снова сидят без воды

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на территории парка культуры и отдыха имени И. Кожедуба сегодня, 25 апреля, в 10:00 прекращено водоснабжение домов №№ 19, 20 по ул. Г.Кондратьева и ул. Гагарина. После завершения работ подачу воды будет возобновлена.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по ул. Гагарина....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по ул. Новоместенская....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Горького....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Засумской....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении воды....