Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на территории парка культуры и отдыха имени И. Кожедуба сегодня, 25 апреля, в 10:00 прекращено водоснабжение домов №№ 19, 20 по ул. Г.Кондратьева и ул. Гагарина. После завершения работ подачу воды будет возобновлена.