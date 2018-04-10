Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0429

Сумские копы поймали вора, который сливал горючее с грузовика

Патрульные обнаружили мужчину, который может быть причастен к краже горючего.

Ночью во время патрулирования дворовой территории улице Харьковской инспекторы заметили мужчину, который быстро загружал в автомобиль Ford Focus канистры. В то же время гражданин вел себя подозрительного и постоянно оглядывался в разные стороны. Странное поведение мужчины насторожило стражей порядка, поэтому они решили с ним поговорить.

Как выяснилось, в авто он положил канистру с топливом, еще одна стояла у авто. Также в багажнике находились арматурные ножницы. Объяснить историю происхождения горючего 35-летний мужчина не смог. Инспекторы вызвали еще один экипаж полицейских и начали обследовать прилегающую территорию. Через некоторое время патрульные обнаружили следы взлома на стройке на проспекте Михаила Лушпы, а там транспортное средство КрАЗ с открытыми баком. К тому же в баке находилась шланг, другой конец которой был в канистре. Указанная емкость была похожа на две ранее обнаруженные у мужчины.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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