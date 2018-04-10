Сумские копы поймали вора, который сливал горючее с грузовика Патрульные обнаружили мужчину, который может быть причастен к краже горючего.

Ночью во время патрулирования дворовой территории улице Харьковской инспекторы заметили мужчину, который быстро загружал в автомобиль Ford Focus канистры. В то же время гражданин вел себя подозрительного и постоянно оглядывался в разные стороны. Странное поведение мужчины насторожило стражей порядка, поэтому они решили с ним поговорить.

Как выяснилось, в авто он положил канистру с топливом, еще одна стояла у авто. Также в багажнике находились арматурные ножницы. Объяснить историю происхождения горючего 35-летний мужчина не смог. Инспекторы вызвали еще один экипаж полицейских и начали обследовать прилегающую территорию. Через некоторое время патрульные обнаружили следы взлома на стройке на проспекте Михаила Лушпы, а там транспортное средство КрАЗ с открытыми баком. К тому же в баке находилась шланг, другой конец которой был в канистре. Указанная емкость была похожа на две ранее обнаруженные у мужчины.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.