Сумские копы поймали вора, который сливал горючее с грузовика

Ночью во время патрулирования дворовой территории улице Харьковской инспекторы заметили мужчину, который быстро загружал в автомобиль Ford Focus канистры. В то же время гражданин вел себя подозрительного и постоянно оглядывался в разные стороны. Странное поведение мужчины насторожило стражей порядка, поэтому они решили с ним поговорить.
Как выяснилось, в авто он положил канистру с топливом, еще одна стояла у авто. Также в багажнике находились арматурные ножницы. Объяснить историю происхождения горючего 35-летний мужчина не смог. Инспекторы вызвали еще один экипаж полицейских и начали обследовать прилегающую территорию. Через некоторое время патрульные обнаружили следы взлома на стройке на проспекте Михаила Лушпы, а там транспортное средство КрАЗ с открытыми баком. К тому же в баке находилась шланг, другой конец которой был в канистре. Указанная емкость была похожа на две ранее обнаруженные у мужчины.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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