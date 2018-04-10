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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:44946

Мэра Сум Лысенко признали коррупционером

Сегодня, 25 апреля, в Заречном районном суде г. Сумы огласили постановление по делу о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении мэра Сум Александра Лысенко.

Судья Ирина Климашевская огласила постановление о закрытии административного дела в связи с окончанием срока привлечения к админответсвенности. Однако в этом постановлении сказано, что правонарушение г-н Лысенко совершил, так как голосовал за премирование самого себя в условиях реального конфликта интересов. в том числе судом дана оценка и позиции Александра Лысенко о том, что премии он раздавал нуждающимся людям и выписывал их по мере возникновения нужды у отдельных лиц. Как установил суд, даже благотворительность является частным интересом и противоречит полномочиям мэра. Поэтому даже в целях благотворительности чиновник не должен премировать сам себя.

Несмотря на совершенное коррупционное правонарушение ответственности г-н Лысенко избежал, и в реестр коррупционеров внесен не будет. Причина заключается в том, что ст. 38 КУоАП установлены конкретные сроки привлечения к админответсвенности, в данном случае это три месяца. Возможностью продления срока привлечения к админответсвенности Кодекс не предусматривает.

Напомним: трехмесячный срок истек в связи с тем, что во время судебного рассмотрения дела мэр Сум долго был на больничном.

Напомним: в протоколах об административных правонарушениях, составленные по ч.1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, речь идет о том, что во время голосования 22 февраля 2017 года на заседании ХХ сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования, городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершение действий при наличии такого конфликта.

Право Александр Лысенко Коррупция
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