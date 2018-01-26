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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция Сумщины разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю девушку (фото)

16-летняя жительница Шостки Мажар Диана пошла в школу в понедельник, 23 апреля, но домой не вернулась.

24 апреля, около 17:00, в полицию с заявлением об исчезновении своей 16-летней приемной дочери обратилась ее мать. Женщина сообщила, что в понедельник Диана не вернулась из школы домой.

На вид разыскиваемой девушке 15-16 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы, серые глаза.

Была одета в коричневую куртку на молнии, синие джинсы. Обута в черные кроссовки с белой подошвой. При себе имела черную сумку с короткими ручками.

Полиция данное событие зарегистрировала и начала поиски школьницы. Правоохранители призывают граждан быть внимательными и оглянуться - возможно, разыскиваемая девушка находится где-то рядом с вами. Если кому-то известна хоть малейшая информация, которая поможет в розыске Дианы, просьба сообщить об этом в Шосткинского отдела полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или позвонить по телефонам 066-750-23-79, дежурной части 050-327 -91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал ребенок
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