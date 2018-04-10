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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34240

19-летний глуховчанин хранил дома марихуану

Почти 300 граммов дурман-зелья обнаружили и изъяли в частной квартире работники Глуховского отдела полиции. Владельцем «находки» оказался 19-летний сын хозяев.

Когда оперативникам Глуховского отдела полиции стала известна информация, что местный юноша может хранить дома марихуану, они с санкцией на осмотр жилья прибыли по указанному адресу. И при осмотре квартиры нашли подтверждение полученном сообщению - в шкафу действительно нашелся пакет с сухим измельченным веществом растительного происхождения. Владельцем «находки» оказался 19-летний сын хозяев квартиры. Юноша до этого случая ранее не попадал в поле зрения правоохранителей и к уголовной ответственности не привлекался. Сам же он объяснил, что марихуану случайно нашел, а себе оставил для собственного потребления.

Сейчас дурман-зелье уже направлено на экспертное исследование, а по факту его хранения открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 УК Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), в рамках которого следователи выясняют, откуда на самом деле молодой человек получил каннабис. В соответствии с санкцией статьи ему грозит наказание от немалого штрафа до 3 лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Наркотики
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