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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53236

В Сумах продолжается саботаж работы «Центра ухода за животными»

Ситуацию на коммунальном предприятии описал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Под давлением временной депутатской комиссии чиновники дрогнула и на КП «Центр ухода за животными» выплатили трехмесячную задолженность по заработной плате (51 700 грн). Люди получили средства на карточку. Заявление на увольнение написали бухгалтер и кинолог. В таком хаосе и с таким отношением люди не готовы работать. Остался директор. Задолженность была создана искусственно работниками департамента инфраструктуры города. Договоры между КП и департаментом на подбор трупов животных, а также биостерилизацию не заключены. Авто не куплено и не будет покупаться, спецсредства для отлова животных отсутствуют. Саботаж продолжается со стороны директора депаратамента Григория Яременко.

Лично проверил работу ООО «Четыре лапы», базирующихся в СНАУ. За день около 12 бездомных животных отлавливается и стерилизуется. Для приезда и пребывания ООО «Четыре лапы» город не потратил ни копейки. Сфоткал их спецмашину (такую нужно КП). Продолжение следует...», - написал депутат на своей странице в Фейсбуке.

Общество Дмитрий Наталуха Центр ухода за животными
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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