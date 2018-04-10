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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29199

Ахтырке пообещали помочь с последствиями паводка

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время совещания в Ахтырке сообщил, что на сессию областного совета выносится вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета для города, пострадавшего в результате подтопления.

По словам Николая Клочко, на рассмотрение ближайшей сессии областного совета будет вынесен вопрос о выделении помощи Ахтырке в сумме 1,6 млн гривен.

«Уверен, что депутаты облсовета поддерживают эту инициативу, ведь мы не можем оставить ни Ахтырку, ни другой город на произвол судьбы в подобной ситуации, - говорил глава облгосадминистрации. - Мы должны понимать, что Сумщина - это единая область, и важные проблемы на территории каждого района будем решать вместе».

Но вместе с тем глава Сумской отметил о совместной ответственности Госводхоза и органов местного самоуправления за сложившуюся ситуацию.

Он уверен, что критическая ситуация в Ахтырке является следствием того, что год назад в Киеве решение коллегии облгосадминистрации о несоответствии занимаемой должности руководителя Госводхоза проигнорировали и подписали с ним новый контракт.

«К сожалению, ситуация только ухудшается, - подчеркнул Николай Клочко. - И то, что из 59 гидротехнических сооружений, находящихся на территории Ахтырского, Великописаревского и Тростянецкого районов, 7 - бесхозные, прямая ответственность Госводхоза. Поэтому надеюсь, что в этом году Госводхоз Украины и Министерство экологии сделают выводы, а правоохранительные органы обратят на это внимание. Убежден, что есть замечания и в органы местного самоуправления. Поэтому вопрос общей ответственности также уместен».

В своем выступлении мэр Ахтырки Игорь Алексеев проинформировал присутствующих о том, что в результате подтопления, которое произошло в ночь с 1 на 2 апреля, городу был нанесен ущерб на сумму 22,7 миллиона гривен. Из них около 1,5 миллиона гривен - это необходимые средства на ремонт помещений граждан, повреждено имущества на 2,8 миллиона гривен, автотранспорта на 800 тыс. гривен, убытки предприятий и организаций - 15,3 миллиона гривен, нарушена инфраструктура на территории города - 2,2 млн гривен.

«На сессии горсовета одним из вопросов будет выделение средств на преодоление последствий водной стихии, - сообщил мэр Ахтырки. - Мы привлекаем 1,5 миллиона гривен из резервного фонда и, отказавшись от закупки коммунального оборудования для города, добавляем еще 2,8 млн гривен на оказание материальной помощи пострадавшим жителям Ахтырки. Около 90% потерь должны компенсировать. Мы надеемся, что львиную долю потерь населения удастся компенсировать».

Кроме того, отметил Игорь Алексеев, сегодня есть предварительные договоренности о восстановлении объездной дороги с устройством на ней гидротехнического сооружения, что сделает невозможным повторение подобной ситуации.

Общество Ахтырка Паводок
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