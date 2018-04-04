В Ромнах повысили тарифы на воду Исполкомом Роменского горсовета установлено тариф на услугу по централизованному водоснабжению, предоставляемой населению, бюджетным организациям и другим категориям потребителей ДП «Аква-Сервис» ЧП «Эллипс».

Теперь тариф на водоснабжение 17,65 грн/куб. м (с НДС). Тариф на централизованное водоотведение, предоставляемое населению, бюджетным организациям и другим категориям потребителей ДП «Сток-сервис» ЧП «Эллипс» - 16,73 грн/куб. м (с НДС).