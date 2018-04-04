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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10224

В Ромнах повысили тарифы на воду

Исполкомом Роменского горсовета установлено тариф на услугу по централизованному водоснабжению, предоставляемой населению, бюджетным организациям и другим категориям потребителей ДП «Аква-Сервис» ЧП «Эллипс».

Теперь тариф на водоснабжение 17,65 грн/куб. м (с НДС). Тариф на централизованное водоотведение, предоставляемое населению, бюджетным организациям и другим категориям потребителей ДП «Сток-сервис» ЧП «Эллипс» - 16,73 грн/куб. м (с НДС).

Общество Ромны Тарифы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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