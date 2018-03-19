В Сумах отключат воду на Бельгийской КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на насосной станции третьего подъема 26 апреля с 9:00 до 14:00 будет прекращено водоснабжение дома №9 по ул. Бельгийская.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.