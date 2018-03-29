На Сумщине поймали нелегальных лесорубов Полицейские Краснопольского отделения полиции задокументировали в с. Бранцовка факт похищения древесины, принадлежащих поселковому совету.

В полицию позвонили жители села Бранцовка и сообщили, что односельчанин незаконно вырубает деревья. На место происшествия выехали правоохранители, которые обнаружили мужчину, который вместе с сыном с помощью бензопилы занимался вырубкой деревьев.

«Нарушителю 63 года, ранее не судимый, - комментирует Виталий Гордиенко, начальник Краснопольского отделения полиции. - Было установлено, что он самовольно напилил древесины, которая находится на балансе сельского совета. Выбирал он твердые породы, которые лучше подходят на отопление. Всего он вырубил десять кленов и три ивы, нанеся при этом громаде ущерб на сумму более 10 000 гривен».

Спиленные деревья работники полиции изъяли и передали на хранение главе сельского совета. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная вырубка леса» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией незаконно добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.