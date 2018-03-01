В Сумах безработные получают почти минималку Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда в первом квартале 2018 года.

По данным Сумского областного центра занятости, в течение января-марта 2018 года статус безработного в Сумском городском центре занятости получили 1159 человек. За этот период при содействии государственной службы занятости трудоустроено 505 человек, из которых почти 40% - молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, 142 человека проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец марта текущего года на учете оставалось 2116 безработных. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1050 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая пятая - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая девятая - для специалистов или для профессионалов, каждый десятый - для работников сферы торговли и услуг.

Средний размер пособия по безработице в марте 2018 года составил 2796 грн (в марте 2017 г. - 2262 грн).