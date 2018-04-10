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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22215

Конотопчанин нашел дома гранату и патроны

В полицию обратился 50-летний местный житель, сообщивший, что во время проведения весенне-полевых работ в своем домохозяйстве он нашел предметы, похожие на гранату и магазин с патронами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции и эксперты-взрывотехники ГУНП в Сумской области.

Найденное действительно внешне напоминало ручную гранату марки РГД-5 без запала, магазин к автомату АК-74, который был снаряжен 30 патронами калибра 5,45 мм.

По данному факту следователи проводит проверку происхождения боеприпасов, а сама опасная находка, тем временем, передана взрывотехникам на исследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы Конотоп
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