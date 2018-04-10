Конотопчанин нашел дома гранату и патроны В полицию обратился 50-летний местный житель, сообщивший, что во время проведения весенне-полевых работ в своем домохозяйстве он нашел предметы, похожие на гранату и магазин с патронами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции и эксперты-взрывотехники ГУНП в Сумской области. Найденное действительно внешне напоминало ручную гранату марки РГД-5 без запала, магазин к автомату АК-74, который был снаряжен 30 патронами калибра 5,45 мм. По данному факту следователи проводит проверку происхождения боеприпасов, а сама опасная находка, тем временем, передана взрывотехникам на исследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.