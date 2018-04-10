Конотопчанин нашел дома гранату и патроны

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции и эксперты-взрывотехники ГУНП в Сумской области.
Найденное действительно внешне напоминало ручную гранату марки РГД-5 без запала, магазин к автомату АК-74, который был снаряжен 30 патронами калибра 5,45 мм.
По данному факту следователи проводит проверку происхождения боеприпасов, а сама опасная находка, тем временем, передана взрывотехникам на исследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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