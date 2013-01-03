Сумские налоговики разоблачила мощный конвертационный центр Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киев под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 разоблачили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)) правоохранители прекратили деятельность мощного межрегионального конвертационного центра. Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов создали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12 %, которые служили «вознаграждением» фигурантов дела) передавалась клиентам.

Руководитель конвертационного центра создал организованную преступную группу, в состав которой входило 9 человек. Чтобы замаскировать преступную деятельность, было зарегистрировано на подставных лиц 37 предприятий, в том числе и предприятия-нерезиденты.

Общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн гривен.

По результатам проведенных 12 санкционированных обысков по адресам фактического нахождения «теневых» офисов, проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности, изъято 2,4 млн грн наличности в национальной и иностранной валютах, 32 печати предприятий и первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

На счетах в банках наложен арест на 1,3 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, сообщает главное управление ГФС в Сумской области.