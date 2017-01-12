Сумские депутаты не решились выделить 5 миллионов на финансирование педагогов 29 школы

Как объяснил инициатор решения депутат Андрей Крамченков, логика простая - решение о специализации этой школы принимал Сумской городской совет, он и должен финансировать эти расходы. Или же быть честными и принять решение, что отныне эта школа больше не специализированная.
Была долгая дискуссия, даже брали перерыв для согласования позиций. В результате сегодня это предложение депутаты не поддержали (всего 13 голосов), однако договорились рассмотреть вопрос дофинансирования школ города на следующей очередной сессии. А пока оно должно быть подробно проработано управлением образования и департаментом финансов.
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