Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04207

Сумские депутаты не решились выделить 5 миллионов на финансирование педагогов 29 школы

Сегодня на сессии городского совета рассматривали предложение выделить 5,1 млн гривен на финансирование зарплат педагогов 29 школы.

Как объяснил инициатор решения депутат Андрей Крамченков, логика простая - решение о специализации этой школы принимал Сумской городской совет, он и должен финансировать эти расходы. Или же быть честными и принять решение, что отныне эта школа больше не специализированная.

Была долгая дискуссия, даже брали перерыв для согласования позиций. В результате сегодня это предложение депутаты не поддержали (всего 13 голосов), однако договорились рассмотреть вопрос дофинансирования школ города на следующей очередной сессии. А пока оно должно быть подробно проработано управлением образования и департаментом финансов.

Фото
Общество Школа № 29
view counter

По тематике

25.10.2017 19:16

В Сумах горела 29-ая школа? (обновлено)

Сегодня, 25 октября, вечером сумчане в соцсетях сообщили пожаре в школе № 29....

12.01.2017 17:17

В Сумах отменили занятия в школе № 29

Приказом директора школы № 29 в учебном заведении на день приостановили учебно-воспитательный процесс....

12.01.2017 11:32

В Сумах учеников школы №29 эвакуировали из-за пожара

Из-за пожара в спортклубе «B-tone» на ул. Заливная, 15 срочно эвакуировали учеников школы №29, расположенной на ул. Заливная, 25....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.