Сумские депутаты не решились выделить 5 миллионов на финансирование педагогов 29 школы Сегодня на сессии городского совета рассматривали предложение выделить 5,1 млн гривен на финансирование зарплат педагогов 29 школы.

Как объяснил инициатор решения депутат Андрей Крамченков, логика простая - решение о специализации этой школы принимал Сумской городской совет, он и должен финансировать эти расходы. Или же быть честными и принять решение, что отныне эта школа больше не специализированная.

Была долгая дискуссия, даже брали перерыв для согласования позиций. В результате сегодня это предложение депутаты не поддержали (всего 13 голосов), однако договорились рассмотреть вопрос дофинансирования школ города на следующей очередной сессии. А пока оно должно быть подробно проработано управлением образования и департаментом финансов.