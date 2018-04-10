Сумской исполком рассмотрит петицию о гарантийном ремонте дорог

«Обязать «Дорремстрой» и другие дорожноремонтные / дорожностроительные организации выполнять гарантийные обязательства по ремонту дорог на протяжении их гарантийного срока. Запретить использование средств из городского и областного бюджетов на финансирование устранения недостатков дорожного покрытия, возникших в период гарантийного срока эксплуатации дорог. Сэкономленные средства направить на ремонт дорог, гарантийный срок, которых уже закончился или на строительство новых», - писал автор петиции Захар Дмитрий Владимирович.
Ответ на электронную петиции:
«Электронная петиция по выполнению гарантийных обязательств по ремонту дорог в течение их гарантийного срока проработана в рамках полномочий управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета.
Сообщаем, что с целью решения этого вопрос управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета подготовлен соответствующий проект решения «Об установлении гарантийного срока эксплуатации дорог в г. Сумы», который будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном регламентом порядке.
В проекте решения исполкома говорится о 10-летнем гарантийном сроке.
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