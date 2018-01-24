Сумчан запрошують на лекцію про штучний інтелект 29 квітня у Розумному хабі (Кузнечна, 2, 2 поверх) відбудеться публічна лекція «Використовуй штучний інтелект, поки він не використав тебе».

Усе частіше ми читаємо гучні заголовки типу "Штучний інтелект уже проник у наше життя!", "Штучний інтелект перестає бути керованим...", "Штучний інтелект перевершить людину до 2062!".

Також усі айтішники давно знають, що ШІ - найперспективніша сфера для професійного розвитку.

Для того, щоб розібратися як використовувати штучний інтелект, поки він не використав нас, влаштовуємо відкриту лекцію, на якій розглянемо наступні питання:

- Де ми стикаємось зі штучним інтелектом кожен день?

- Який вплив мають сучасні технології на наше життя?

- Які загрози нам несуть новітні роботи?

- Можливості розвитку і роботи у сфері штучного інтеректу.

Лектор - Oleksandr Romanko - професор University of Toronto, Senior Research Analyst в IBM Canada, сумчанин, donator Розумного Хабу!

Лекція відбудеться 29 квітня о 14:00 в Розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх).

Вхід вільний (donate), за умови попередньої реєстрації: https://goo.gl/forms/ne0GySfuHQsdSrxp2.