Сумчан запрошують на лекцію про штучний інтелект

Усе частіше ми читаємо гучні заголовки типу "Штучний інтелект уже проник у наше життя!", "Штучний інтелект перестає бути керованим...", "Штучний інтелект перевершить людину до 2062!".
Також усі айтішники давно знають, що ШІ - найперспективніша сфера для професійного розвитку.
Для того, щоб розібратися як використовувати штучний інтелект, поки він не використав нас, влаштовуємо відкриту лекцію, на якій розглянемо наступні питання:
- Де ми стикаємось зі штучним інтелектом кожен день?
- Який вплив мають сучасні технології на наше життя?
- Які загрози нам несуть новітні роботи?
- Можливості розвитку і роботи у сфері штучного інтеректу.
Лектор - Oleksandr Romanko - професор University of Toronto, Senior Research Analyst в IBM Canada, сумчанин, donator Розумного Хабу!
Лекція відбудеться 29 квітня о 14:00 в Розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2-й поверх).
Вхід вільний (donate), за умови попередньої реєстрації: https://goo.gl/forms/ne0GySfuHQsdSrxp2.
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