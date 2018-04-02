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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59125

Завтра в Сумах будет тепло, но ветренно

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 26 апреля, в Сумах и области ожидаются порывы западного ветра.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха по Сумам ночью 11-13 С тепла, днем 20-22 С тепла.

Общество Прогноз погоды
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