Завтра в Сумах будет тепло, но ветренно Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 26 апреля, в Сумах и области ожидаются порывы западного ветра.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по Сумам ночью 11-13 С тепла, днем 20-22 С тепла.