У Сумах планується хресна хода на підтримку визнання Автокефалії Української Церкви Хресний хід православних віруючих та духовенства на підтримку визнання Автокефалії Української Церкви відбудеться 6 травня.

Цього року український народ відзначає 1030-ліття Хрещення Київської Русі-України. Президент та Верховна Рада України підтримали стремління віруючих нашої країни по зверненню до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томоса Українській Православній Церкві.

Віруючі Сумщини активно включились у відзначення цієї важливої державної та духовної події. Серед заходів було заплановано проведення обласної науково-практичної конференції за участю десятків провідних вчених Слобожанщини на якій з вдячністю підтримали дії державного керівництва по відновленню історичної справедливості відносно Української Церкви.

Рішенням обласної конференції було передбачено провести Хресний хід православних віруючих та духовенства на підтримку визнання Автокефалії Української Церкви 06 травня 2018 року.

Програма заходів на 06 травня 2018 року:

1. Божественна Літургія та Молебень за Єдину Помісну Православну Автокефальну Церкву в Україні в Свято-Воскресенському кафедральному соборі м. Суми: площа Незалежності, 19 – 9.00- 11.00

2. 11.00 Хресний хід за маршрутом: Свято-Воскресенський кафедральний собор м. Суми: площа Незалежності, 19 – вулиця Соборна - вулиця Петропавлівська - Алея Героїв АТО (Петропавлівське кладовище).

3. Літія за полеглих Героїв України - Алея Героїв АТО (Петропавлівське кладовище).

4. Виступи державних та громадських діячів.