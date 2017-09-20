Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09363

У Сумах планується хресна хода на підтримку визнання Автокефалії Української Церкви

Хресний хід православних віруючих та духовенства на підтримку визнання Автокефалії Української Церкви відбудеться 6 травня.

Цього року український народ відзначає 1030-ліття Хрещення Київської Русі-України. Президент та Верховна Рада України підтримали стремління віруючих нашої країни по зверненню до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томоса Українській Православній Церкві.

Віруючі Сумщини активно включились у відзначення цієї важливої державної та духовної події. Серед заходів було заплановано проведення обласної науково-практичної конференції за участю десятків провідних вчених Слобожанщини на якій з вдячністю підтримали дії державного керівництва по відновленню історичної справедливості відносно Української Церкви.

Рішенням обласної конференції було передбачено провести Хресний хід православних віруючих та духовенства на підтримку визнання Автокефалії Української Церкви 06 травня 2018 року.

Програма заходів на 06 травня 2018 року:

1. Божественна Літургія та Молебень за Єдину Помісну Православну Автокефальну Церкву в Україні в Свято-Воскресенському кафедральному соборі м. Суми: площа Незалежності, 19 – 9.00- 11.00

2. 11.00 Хресний хід за маршрутом: Свято-Воскресенський кафедральний собор м. Суми: площа Незалежності, 19 – вулиця Соборна - вулиця Петропавлівська - Алея Героїв АТО (Петропавлівське кладовище).

3. Літія за полеглих Героїв України - Алея Героїв АТО (Петропавлівське кладовище).

4. Виступи державних та громадських діячів.

Общество Крестный ход
view counter

По тематике

В Сумах прошел еще один несогласованный крестный ход
24.10.2017 17:48

В Сумах прошел еще один несогласованный крестный ход

Крестный ход с чудотворным образом Корсунской (Шпилёвской) иконы Божией Матери собрал православных сумчан для молитвы....

17.10.2017 08:08

В Сумах пройдет еще один крестный ход

На праздник Корсунской (Шпилевской) иконы Божией Матери в Сумах состоится архиерейское богослужение и Крестный ход по улицам города....

В Сумах прошел неразрешенный исполкомом крестный ход
15.10.2017 16:46

В Сумах прошел неразрешенный исполкомом крестный ход

По случаю престольного праздника разрушенного Покровского храма состоялись архиерейские богослужения на Покровской площади....

20.09.2017 15:36

Несмотря на решение исполкома УПЦ МП проведет крестный ход

На сайте Сумской епархии УПЦ (МП) опубликовано объявление о Крестном ходе на праздник Покровы Пресвятой Богородицы в Сумах.... 1

20.09.2017 11:18

В Сумах УПЦ (МП) пока не разрешили Крестный ход на Покрову

Верующие собирались провести Крестный ход в центре города 14 октября.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.