На Сумщине проводят Всеукраинский правовой диктант 25 апреля Сумщина впервые присоединилась к новой инициативе - написанию Всеукраинского правового диктанта - уникального проекта, призванного исследовать уровень правовой грамотности граждан, организованный Экспертной юридической службой и поддержанный Министерством юстиции Украины.

Около 100 человек зарегистрировались для того, чтобы пройти испытания правовыми знаниями. Зал Сумского национального аграрного университета принял в себя около 50 участников, которые в онлайн-режиме выполняли тестовые задания.

Присоединились к проведению Всеукраинской правовой диктант и проверили свои знания граждане разного возраста и разных профессий: представители Сумской областной государственной администрации и ее структурных подразделений, районных администраций, государственные служащие, общественные лидеры и, конечно, студенты.

«Правовые знания граждан, осведомленность о своих правах и умение их использовать на практике, положен в основу правопросветительской работы, которой постоянно занимаются органы юстиции. Поэтому именно юстиция Сумщины выступила не только партнером проекта, но и его организатором», - сообщила Ирина Данильченко, первый заместитель начальника управления юстиции.

Обращаем внимание всех, что присоединиться и проверить свои правовые знания можно и 26 апреля 2018 года, зарегистрировавшись по ссылке www.vpd.in.ua.