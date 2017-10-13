На Сумщине проводят Всеукраинский правовой диктант

Около 100 человек зарегистрировались для того, чтобы пройти испытания правовыми знаниями. Зал Сумского национального аграрного университета принял в себя около 50 участников, которые в онлайн-режиме выполняли тестовые задания.
Присоединились к проведению Всеукраинской правовой диктант и проверили свои знания граждане разного возраста и разных профессий: представители Сумской областной государственной администрации и ее структурных подразделений, районных администраций, государственные служащие, общественные лидеры и, конечно, студенты.
«Правовые знания граждан, осведомленность о своих правах и умение их использовать на практике, положен в основу правопросветительской работы, которой постоянно занимаются органы юстиции. Поэтому именно юстиция Сумщины выступила не только партнером проекта, но и его организатором», - сообщила Ирина Данильченко, первый заместитель начальника управления юстиции.
Обращаем внимание всех, что присоединиться и проверить свои правовые знания можно и 26 апреля 2018 года, зарегистрировавшись по ссылке www.vpd.in.ua.
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