33 миллиона гривен алиментов взыскали в пользу детей Сумщины

Несколько решительных шагов принудительного характера от специалистов юстиции города Лебедин обеспечили погашение долга по уплате алиментов в пользу маленькой девочки Валерии. Сначала - вынесение постановлений об ограничении в праве управления транспортными средствами, выезда за границу, охоты и пользования оружием, а затем и арест средств заставили отца-алиментщика оплатить дочери более 28 000 гривен.
Арест всего имущества и 4 ограничительные постановления государственных исполнителей побудили мужчину с Ямпольщины выплатить в пользу своего ребенка 35 000 гривен задолженности по алиментам.
Житель Глуховщины из-за систематической неуплаты алиментов накопил задолженность перед своим ребенком в сумме 40 000 гривен. Во избежание проблем, возникших в результате вынесения постановлений об ограничении в праве выезда за границу, охоты и управления транспортными средствами, отец-должник погасил долг в полном объеме.
Широкомасштабная информационная кампания #ЧужихДітейНеБуває охватила всю Сумскую область, и ни один должник по уплате алиментов, даже при большом желании, не сможет избежать ответственности за недобросовестное исполнение родительских обязанностей, сообщает управление юстиции в Сумской области.
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