33 миллиона гривен алиментов взыскали в пользу детей Сумщины На сегодня сумма взысканных алиментов на Сумщине за 2018 год уже превышает 33 миллиона гривен.

Несколько решительных шагов принудительного характера от специалистов юстиции города Лебедин обеспечили погашение долга по уплате алиментов в пользу маленькой девочки Валерии. Сначала - вынесение постановлений об ограничении в праве управления транспортными средствами, выезда за границу, охоты и пользования оружием, а затем и арест средств заставили отца-алиментщика оплатить дочери более 28 000 гривен.

Арест всего имущества и 4 ограничительные постановления государственных исполнителей побудили мужчину с Ямпольщины выплатить в пользу своего ребенка 35 000 гривен задолженности по алиментам.

Житель Глуховщины из-за систематической неуплаты алиментов накопил задолженность перед своим ребенком в сумме 40 000 гривен. Во избежание проблем, возникших в результате вынесения постановлений об ограничении в праве выезда за границу, охоты и управления транспортными средствами, отец-должник погасил долг в полном объеме.

Широкомасштабная информационная кампания #ЧужихДітейНеБуває охватила всю Сумскую область, и ни один должник по уплате алиментов, даже при большом желании, не сможет избежать ответственности за недобросовестное исполнение родительских обязанностей, сообщает управление юстиции в Сумской области.