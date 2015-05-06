Лента

Елена Адаменко
Елена Адаменко
Вчера 20:29277

Прокурор не явился в суд по делу экс-главного тюремщики Сумщины

Прокуратура Киевской области, будучи надлежащим образом уведомлена о дате рассмотрения ее жалобы на оправдательный приговор экс-начальнику пенитенциарной службы Сумской области Анатолию Носалю, не явилась в суд.

24 апреля апелляционный суд Сумской области должен был рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым экс-начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области было признано невиновным в предъявленном ему обвинении по ст.368 ч.3 УК Украины. Анатолий Носаль обвинялся в пяти эпизодах получения должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды с использованием служебного положения, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды. Однако, в судебное заседание не явилась сторона обвинения, хотя о дате и времени рассмотрения дела была надлежащим образом уведомлена. Причины неявки прокурора суду неизвестны.

Учитывая нормы Уголовно-процессуального закона, апелляционный суд перенес рассмотрение дела на 18 июля 2018 в 15 час. 00 мин.

Подробнее о деле Анатолия Носаля в программе «Під прицілом» от UA:СУМИ.

Право Анатолий Носаль
view counter

По тематике

Экс-главного тюремщика Сумщины оправдали
29.12.2017 15:50

Экс-главного тюремщика Сумщины оправдали

Экс-руководителя управления пенитенциарной службы в Сумской области Анатолия Носаль, которого обвиняли в систематическом вымогательстве денег у подчиненных, оправдали из-за отсутствия...

04.08.2016 13:32

Суд над экс-главным тюремщиком Сумщины затягивается из-за неявки свидетелей

В Ковпаковском райсуде 3 августа должны были заслушать свидетелей по делу экс-начальника управления государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области...

22.05.2015 18:23

Суд принял к рассмотрению дело главного тюремщика Сумщины

Сегодня, 22 мая, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось подготовительное слушание по делу экс-начальника управления государственной пенитенциарной службы в Сумской области...

15.05.2015 11:03

Дело главного тюремщика Сумщины перенесли

Подготовительное слушание обвинительного акта в отношении начальника управления пенитенциарной службы Сумской области Анатолия Носаля не состоялось....

06.05.2015 15:23

Дело главного тюремщика Сумщины рассмотрит Ковпаковский суд

5 мая прокуратура Киевской области направила обвинительный акт в отношении начальника управления государственной пенитенциарной службы в сумской области Анатолия Носаля...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.