Прокурор не явился в суд по делу экс-главного тюремщики Сумщины Прокуратура Киевской области, будучи надлежащим образом уведомлена о дате рассмотрения ее жалобы на оправдательный приговор экс-начальнику пенитенциарной службы Сумской области Анатолию Носалю, не явилась в суд.

24 апреля апелляционный суд Сумской области должен был рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым экс-начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области было признано невиновным в предъявленном ему обвинении по ст.368 ч.3 УК Украины. Анатолий Носаль обвинялся в пяти эпизодах получения должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды с использованием служебного положения, совмещенном с вымогательством неправомерной выгоды. Однако, в судебное заседание не явилась сторона обвинения, хотя о дате и времени рассмотрения дела была надлежащим образом уведомлена. Причины неявки прокурора суду неизвестны.

Учитывая нормы Уголовно-процессуального закона, апелляционный суд перенес рассмотрение дела на 18 июля 2018 в 15 час. 00 мин.

Подробнее о деле Анатолия Носаля в программе «Під прицілом» от UA:СУМИ.