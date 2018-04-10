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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10217

Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников

В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля стражи госграницы выявили наличие в данном паспортном документе 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 российских рублей, на что получил категорический отказ.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Право Взятка Пограничники
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