Азербайджанец пытался подкупить сумских пограничников В пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда зафиксировали попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Великая Писаревка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля стражи госграницы выявили наличие в данном паспортном документе 2-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 российских рублей, на что получил категорический отказ.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.