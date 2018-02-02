Сумской боксер стал чемпионом Европы

В решающем поединке соперником нашего Максима Галеничева был итальянец Даниэль Оджиано. Уроженец Шостки, ныне живущий в Сумах, уверенно победил хозяина ринга и стал чемпионом Европы, второй года подряд.
Всего украинцы завоевали 7 медалей – 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. А женская сборная была признана лучшей в Европе. Мужская команда стала четвертой.
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