Сумской боксер стал чемпионом Европы 25 апреля в Италии на молодежном чемпионате Европы по боксу прошел финальный бокй в весовой категории до 56 кг.

В решающем поединке соперником нашего Максима Галеничева был итальянец Даниэль Оджиано. Уроженец Шостки, ныне живущий в Сумах, уверенно победил хозяина ринга и стал чемпионом Европы, второй года подряд.

Всего украинцы завоевали 7 медалей – 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. А женская сборная была признана лучшей в Европе. Мужская команда стала четвертой.