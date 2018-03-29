«СумДУ» выиграл чемпионат Сум по волейболу 25 апреля завершился сезон в чемпионате города по волейболу.

На протяжении нескольких месяцев 11 команда играли в круговом турнире, чтобы определить чемпиона и призеров.

В итоге 10 игр команда «СумДУ» прошла без поражений, став победителем. Второе место заняла команда «Мрія» в решающем матче переигравшая «Dream Team» 3:1. У «мрійників» 9 побед, у «дримтимовцев» - 8. Дальше – «Харьковрегионгаз» - 7, «Олд скул» - 6…