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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00188

«СумДУ» выиграл чемпионат Сум по волейболу

25 апреля завершился сезон в чемпионате города по волейболу.

На протяжении нескольких месяцев 11 команда играли в круговом турнире, чтобы определить чемпиона и призеров.

В итоге 10 игр команда «СумДУ» прошла без поражений, став победителем. Второе место заняла команда «Мрія» в решающем матче переигравшая «Dream Team» 3:1. У «мрійників» 9 побед, у «дримтимовцев» - 8. Дальше – «Харьковрегионгаз» - 7, «Олд скул» - 6…

Спорт Волейбол
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В Сумах разыграли чемпионат области по волейболу
24.04.2018 10:16

В Сумах разыграли чемпионат области по волейболу

21-22 апреля в Сумах прошли игры чемпионата Сумщины по волейболу....

Сумские волейболисты выиграли высшую лигу
13.04.2018 10:28

Сумские волейболисты выиграли высшую лигу

12 апреля сумская команда «ШВСМ-СумДУ» стала недосягаемой для соперников по финальной группе чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....

12.04.2018 14:00

Сумские волейболисты оторвались от соперников

11 апреля в Слобожанском (Харьковская обл.) стартовал второй (финальный) тур второго этапа чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге....

Сумские волейболисты лидируют в высшей лиге
01.04.2018 18:48

Сумские волейболисты лидируют в высшей лиге

30 марта - 1 апреля в Сумах проходил первый тур из двух на втором этапе чемпионата Украины по волейболу в...

29.03.2018 18:12

Сумчан ожидает волейбольно-баскетбольный уик-энд

30 марта - 1 апреля в Сумах пройдут туры баскетбольного и волейбольного чемпионатов Украины в высшей лиге....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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