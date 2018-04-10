Сумские спартаковцы среди лучших

По итогам работы 2017 года Сумская областная организация физкультурно-спортивного общества «Спартак» была награждена кубками и дипломами, как в рейтинге по олимпийским видам спорта, так и в рейтинге по неолимпийским видам спорта.
Места среди территориальных организаций ОО «ФСО» Спартак «из летних олимпийских видов спорта из рейтинга третьей группы распределились следующим образом:
I место - Житомирская областная организация (9314,5 очков)
II место - Сумская областная организация (7859 очков)
II место - Черновицкая областная организация (6628 очков)
Места среди территориальных организаций ОО «ФСО» Спартак «по неолимпийским видам спорта из рейтинга распределились следующим образом:
I место - Сумская областная организация физкультурно-спортивного общества «Спартак» (106227 очков);
II место - Киевская городская организация (90432 очков)
III место - Полтавская областная организация (55283 очков)
Среди 20 ДЮСШ по неолимпийским видам спорта по итогам 2017:
I место заняла - ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы (8781 очков)
II место заняла - Сумская городская ДЮСШ «Спартак» (7958 очков)
III место заняла - Львовская ДЮСШ «Фаворит» (5056 очков)
Сумской еженедельник «Ваш шанс» по итогам VII-го Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов «Спартак» спортивный - 2017 «был награждения в номинации» лучшая общественно-политическая газета (отдел спорта) года.