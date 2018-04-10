Сумские спартаковцы среди лучших 25 апреля в Киеве состоялось заседание Президиума Центрального совета ФСО «Спартак».

По итогам работы 2017 года Сумская областная организация физкультурно-спортивного общества «Спартак» была награждена кубками и дипломами, как в рейтинге по олимпийским видам спорта, так и в рейтинге по неолимпийским видам спорта.

Места среди территориальных организаций ОО «ФСО» Спартак «из летних олимпийских видов спорта из рейтинга третьей группы распределились следующим образом:

I место - Житомирская областная организация (9314,5 очков)

II место - Сумская областная организация (7859 очков)

II место - Черновицкая областная организация (6628 очков)

Места среди территориальных организаций ОО «ФСО» Спартак «по неолимпийским видам спорта из рейтинга распределились следующим образом:

I место - Сумская областная организация физкультурно-спортивного общества «Спартак» (106227 очков);

II место - Киевская городская организация (90432 очков)

III место - Полтавская областная организация (55283 очков)

Среди 20 ДЮСШ по неолимпийским видам спорта по итогам 2017:

I место заняла - ДЮСШ «Спартаковец» г. Сумы (8781 очков)

II место заняла - Сумская городская ДЮСШ «Спартак» (7958 очков)

III место заняла - Львовская ДЮСШ «Фаворит» (5056 очков)

Сумской еженедельник «Ваш шанс» по итогам VII-го Всеукраинского конкурса среди спортивных журналистов «Спартак» спортивный - 2017 «был награждения в номинации» лучшая общественно-политическая газета (отдел спорта) года.