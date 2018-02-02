На Сумщине 7-летней девочке отрезало полпальца на детской площадке 24 апреля в Кролевце на детской площадке в микрорайоне Гончаровка произошла чрезвычайная ситуация.

Играя здесь, 7-летняя ученица УВК № 4, случайно, пальцем левой руки попала в стык на детской горке. Металлическая пластина, которая плохо соединена с деревянным корпусом, сразу же отрезала девочке половину мизинца, пишет сайт Кролевца.

В кролевецкой больнице девочке оказали помощь, однако спасти половину пальчика не удалось, поэтому кроме душевной травмы, ребенок получили увечье на всю жизнь.

«Сегодня там снова играют дети. Данную проблему нужно решать и это касается не только площадки на Гончаровке. Нужно не допустить повторения беды», - прокомментировала данное событие глава уличного комитета данной территории Ольга Пономаренко.