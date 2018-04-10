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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3694

В Шостке поймали веловора

Неоднократно судимый 26-летний житель Шостки похитил из хозяйственного помещения в многоэтажке два велосипеда.

В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ночью проник в хозяйственное помещение в многоэтажке и похитил оттуда два ее велосипеда.

«Оперативным путем наши сотрудники установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 26 лет, он имеет несколько судимостей за совершение подобных преступлений. В содеянном злоумышленник сознался, рассказав, что похищенный велотранспорт продал, а деньги потратил на свои нужды».

Во время проведения следственных действий полицейские установили местонахождение одного из похищенных велосипедов, его изъяли и вернули владелице.

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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