В Шостке поймали веловора

В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ночью проник в хозяйственное помещение в многоэтажке и похитил оттуда два ее велосипеда.
«Оперативным путем наши сотрудники установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 26 лет, он имеет несколько судимостей за совершение подобных преступлений. В содеянном злоумышленник сознался, рассказав, что похищенный велотранспорт продал, а деньги потратил на свои нужды».
Во время проведения следственных действий полицейские установили местонахождение одного из похищенных велосипедов, его изъяли и вернули владелице.
Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Патрульные обнаружили мужчину, который может быть причастен к краже горючего....
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Шостки....
Злоумышленник сорвал замки в двух подвальных помещениях в многоэтажке и похитил оттуда электроинструменты, изделия из металла и тракторные запчасти на...
По результатам спецоперации задержаны четыре человека, которые похитили фуру с 1067 телевизорами и 9 мониторами стоимостью 5,8 млн грн....
Убытков на 19 тыс. гривен причинили двое мужчин одному из Липоводолинских предприятий, совершив серию краж электродвигателей....