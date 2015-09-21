Сумской гиревик покорил Украину 19-22 апреля в Житомире проходил чемпионат Украины среди юниоров и Кубок Украины среди взрослых по гиревому спорту.

Сумской динамовец Андрей Горовой (тренер Виталий Черкашин) завоевал два первых места в двоеборье и толчке в длинном цикле среди юниоров, а также занял 3-е место среди взрослых.

По рейтингу журнала «Гиревой спорт» за 2017 Андрей входит в десятку лучших гиревиков Украины.