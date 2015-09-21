Сумской гиревик покорил Украину

Сумской динамовец Андрей Горовой (тренер Виталий Черкашин) завоевал два первых места в двоеборье и толчке в длинном цикле среди юниоров, а также занял 3-е место среди взрослых.
По рейтингу журнала «Гиревой спорт» за 2017 Андрей входит в десятку лучших гиревиков Украины.
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