ЕБРР предлагает помощь малому и среднему бизнесу Сумщины Представители Европейского банка реконструкции и развития знакомили бизнес-круги Сумщины с имеющимися механизмами финансовой поддержки, международные доноры могут предоставить предпринимателям.

Как отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время координационной встречи с представителями ЕБРР и Центра поддержки бизнеса г. Сумы, помощь международных партнеров крайне важно для Сумщины.

«Механизмы поддержки и гранты от Европейского банка реконструкции и развития являются продолжением системной работы облгосадминистрации по развитию малого и среднего бизнеса на Сумщине. Так, в области функционирует соответствующая программа, а дополнительные возможности от международных партнеров в разы усиливают способность отечественного малого и среднего бизнеса», - подчеркнул чиновник.

Он также обозначил перспективные отрасли для развития предпринимательства и возможного сотрудничества с международными донорами. Среди них ведущая роль принадлежит сельскому хозяйству, в том числе, развития перерабатывающей отрасли и поддержке сельскохозяйственных кооперативов.

Как отметила ведущий менеджер группы по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса ЕБРР Катерина Ригг, пока Европейский банк реконструкции и развития является самым мощным инвестором в Украине. В нашем государстве функционирует 4 офиса ЕБРР - в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

«До того, как предоставить бизнесу финансовые инструменты, мы должны удостовериться, что он понимает, как эти средства использовать, на какой период времени. То есть сначала запускаются нефинансовые инструменты. Грантовая помощь - это не кредитные ресурсы, а безвозвратная финансовая помощь, предоставляемая на консалтинговые проекты», - пояснила она.

По ее словам, банк работает с представителями бизнеса, которые оперируют на рынке более 2 лет, имеют от 10 до 250 сотрудников, форму частной собственности и более 50% принадлежит гражданам Украины.

Информационным партнером ЕБРР является Центр поддержки бизнеса г. Сумы. Его руководитель Тарас Савченко отметил, что мероприятия Центра направлены, прежде всего, на практическую составляющую. Кроме того, в этом вопросе предпочтение отдается именно качества, а не количества. В учреждении заинтересованные предприниматели могут почерпнуть всю имеющуюся информацию о возможности участия в донорских программах.