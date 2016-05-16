На Сумщине думают, что делать со старой мусорной свалкой В Сумской облгосадминистрации прошло совещание по поводу раскрытия старой законсервированной свалки на территории Бездрицкой ОТГ.

На протяжении нескольких десятилетий, рассказал глава Бездрицкой громады Александр Маркин, сюда вывозили отходы с предприятий, в том числе и работающих с вредными веществами, после чего она была законсервирована. Сейчас это земля сельскохозяйственного назначения, предоставленный для ведения личного сельского хозяйства. Люди сдали ее в аренду на 5 лет предпринимателю в 2014 году.

Жители села начали бить тревогу, когда поняли, что прикрываясь проектом рекультивации и завозом плодородного слоя земли, предприниматель имеет целью лишь раскрытие свалки и добычу металлолома, что крайне опасно для экологии. Они пытаются отстаивать свою позицию и настаивают, что работы на месте ведутся незаконно.

Как отметил во время заседания областной постоянно действующей комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан начальник Государственной экологической инспекции в Сумской области Геннадий Базаров, химический состав запрещенных веществ, законсервированные на полигоне, неизвестен, поэтому им автоматически присваивается I класс опасности. Работы по реконсервации подобного характера должны выполнять только при наличии соответствующей лицензии соответствующие профильные организации с соблюдением многих условий безопасности. Таких характеристик данный предприниматель не может обеспечить.

Сейчас владельцы земли подали в суд на расторжение договоров аренды. Помощь будет предоставлять и облгосадминистрация. По словам главы облгосадминистрации Николая Клочко, Государственная экологическая инспекция в Сумской области и Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области должны взять под контроль соблюдения физическим лицом-предпринимателем требований законодательства при вмешательстве в природную среду и обращении с веществами, которые могут негативно влиять на безопасность жизнедеятельности людей.

Правоохранительные органы также будут проинформированы о возможных незаконных действий на земле и об отсутствии разрешительных документов на проведение работ по рекультивации данного земельного участка. Представителям ОТГ предложено рассмотреть возможность аннулировать в судебном порядке разрешение на проведение соответствующих работ, сообщает сайт ОГА.