На Сумщине 43 участники АТО получили 1 миллион матпомощи

Как отмечает заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка, такая помощь оказывается в соответствии с областной комплексной программы социальной защиты населения на 2017-2021 годы за счет средств областного бюджета.
Решение о ее выделении принимает комиссия по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.
Так, в этом году 4 семьи погибших защитников также получили материальную помощь на общую сумму 469 000 гривен.
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