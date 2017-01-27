На Сумщине 43 участники АТО получили 1 миллион матпомощи Общая сумма помощи 43 раненым бойцам составляет 1,1 миллиона гривен.

Как отмечает заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка, такая помощь оказывается в соответствии с областной комплексной программы социальной защиты населения на 2017-2021 годы за счет средств областного бюджета.

Решение о ее выделении принимает комиссия по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.

Так, в этом году 4 семьи погибших защитников также получили материальную помощь на общую сумму 469 000 гривен.