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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47241

На Сумщине 43 участники АТО получили 1 миллион матпомощи

Общая сумма помощи 43 раненым бойцам составляет 1,1 миллиона гривен.

Как отмечает заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка, такая помощь оказывается в соответствии с областной комплексной программы социальной защиты населения на 2017-2021 годы за счет средств областного бюджета.

Решение о ее выделении принимает комиссия по вопросам предоставления материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции.

Так, в этом году 4 семьи погибших защитников также получили материальную помощь на общую сумму 469 000 гривен.

Общество Помощь участникам АТО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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