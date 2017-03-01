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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели областной этап конкурса «Олімпійське лелеченя»

25 апреля в школе № 18 прошли финальные соревнований областного спортивно-массового мероприятия среди школьников «Олімпійське лелеченя».

Как и на предыдущих этапах, программа мероприятия включала три составляющих: комбинированные эстафеты и волейбол, викторину на знание истории олимпийского движения и презентацию команды.

Гостями на этом мероприятии были серебряный призер Олимпийских Игр в Нагано, глава Сумского отделения Национального Олимпийского комитета Елена Перова; стипендиат НОК, участница Олимпийских Игр в Лондоне Виктория Кащеева и юный лидер, роль которого выполняла и поддерживала учеников перед выступлениями – Валерия Зайцева, мастер спорта, защитник хоккейной команды «Сумчанка».

В финальном этапе конкурса приняли учась 5 сильнейших команд: команда Сумской классической гимназии, Кролевецкая специализированная школа №3, Роменская ООШ №10, Свесская специализированная школа № 2 Ямпольского района, Славгородская ООШ Краснопольского района.

По итогам всех конкурсных дисциплин первое место заняла команда из Свессы. Второй стала команда из Кролевца, третье место заняла команда из Сум.

Все команды были награждены сладкими подарками и призовой атрибутикой от Национального Олимпийского комитета. А призовая тройка еще и медалями, кубками и грамотами.

Также, отдельно было выделено команду, которая имела лучшую презентацию команды, а именно - Роменская ООШ №10. И, конечно, выделили подарком победителя конкурса «Спортивная фотография», который проходил среди участников команд. Победительницей стала Виктория Харченко из Ромен.

За хорошее проведение действа и дружескую атмосферу, Сумская ООШ №18, которая была базой для проведения конкурса, получила комплект мячей и книжную атрибутику в музей, сообщает сайт НОК Сумщины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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