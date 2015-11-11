В Сумах разрыли дорогу ради ремонта водопровода

Об этом сообщается на странице КП «Горводоканал» в Фейсбуке.
«В срочной замене нуждается 40 м водопроводной сети. Этот участок стального водовода, который был построен в 50-е годы, уже полностью амортизирован. Сейчас для выполнения работ вырыта траншея длиной 25 метров из необходимых 40.
Поскольку работы проводятся на проезжей части, просим водителей быть осторожными, соблюдать требования временно установленных дорожных знаков. Спасибо за понимание!». – говорится в сообщении.
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