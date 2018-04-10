Пограничники обнаружили холодильное оборудование

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» украинской регистрации, на котором возвращался из России наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил 2 холодильных компрессора марки «BITZER».
Сейчас обнаруженные агрегаты изяъты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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